Resultado preliminar de provas objetivas do concurso do Senado é divulgado

O concurso do Senado oferece 22 vagas imediatas e 980 para formação de cadastro de reserva. No total, foram registradas 83.059 inscrições para todos os cargos.

Os gabaritos das provas, os resultados preliminares e as consultas individuais estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O resultado preliminar da prova objetiva do concurso público do Senado Federal foi divulgado nesta sexta-feira (02). A prova foi realizada para os cargos de analista (diversas especialistas), advogado, consultor legislativo e técnico legislativo (policial legislativo).

