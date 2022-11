Prova do concurso do INSS é cancelada e causa tumulto entre candidatos; vídeo

Prova do inss cancelada, nos liberaram pra ir embora mas sem notícias concretas do que aconteceu, as provas não chegaram na UNG, os fiscais coitados não estavam sabendo o que fazer, ninguém do Cebraspe pra dar notícias pic.twitter.com/kRIOphDkMu

A prova do concurso do INSS, marcada para este domingo (27), foi cancelada para os candidatos que tiveram como local do certame a Universidade de Guarulhos (UnG), em São Paulo.

