Marinha abre concurso com 100 vagas para fuzileiro naval em Manaus

Manaus/AM - A Marinha lançou edital para concurso público com 960 vagas para novos soldados fuzileiros navais. O edital traz 100 vagas para Manaus. Podem participar do processo apenas homens com idade entre 18 e 22 anos. As inscrições iniciam no dia 14 de fevereiro e seguem até o dia 24 de março. A prova será realizada no dia 16 de julho, o edital pode ser conferido no endereço https://in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-18-de-janeiro-de-2022-374883755. As inscrições podem ser feitas no site oficial da Marinha e custam R$ 25. A remuneração inicial dos soldados é de R$ 1.303,90, mais benefícios. Os aprovados no exame passarão por curso com duração de 17 semanas, no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), localizado no Rio de Janeiro

