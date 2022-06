IBGE abre inscrições para mais de 48 mil vagas de recenseador

A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

O IBGE abriu mais um processo seletivo simplificado complementar para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022. São 48.535 vagas para a função de recenseador e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. As informações foram publicadas no "Diário Oficial da União" desta quinta-feira (9).

