Concurso Codevasf: Saiu edital pelo Cebraspe com R$ 8,168 mensais

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, divulgou o edital nº 1/2020! O concurso Codevasf oferta 91 vagas e, como já anunciamos antes, está sob os cuidados do Cebraspe.

Além dessas vagas imediatas, o certame terá a formação de cadastro reserva. Vale ressaltar que, dentro desse total, há previsão de cotas para pessoas com deficiência e para candidatos negros.

Todas as chances são para profissionais graduados de áreas específicas e os cargos possuem jornada semanal de 40 horas.

Confira os cargos do concurso Codevasf

Assessor Jurídico - 14 vagas e exige-se formação em Direito;

Analista em Desenvolvimento Regional - Administração - 15 vagas para quem tem formação em Administração, em Gestão Pública ou em Gestão de Políticas Públicas;

Analista em Desenvolvimento Regional - Economia - 1 vaga para graduados na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Contabilidade - 8 vagas para a área de Ciências Contábeis;

Analista em Desenvolvimento Regional - Psicologia - 1 vaga na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Civil - 20 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Agronômica - 12 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Ambiental - 1 vaga nessa formação;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Elétrica - 4 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia Mecânica - 2 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia de Pesca - 2 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Engenharia de Agrimensura - 3 vagas na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Cartografia - 3 vagas (Engenharia Cartográfica ou Engenharia com especialização em Georreferenciamento ou em Geografia com especialização em Georreferenciamento);

Analista em Desenvolvimento Regional - Geologia - 1 vaga na área;

Analista em Desenvolvimento Regional - Tecnologia da Informação - 4 vagas para graduação em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação, Informática ou Engenharia de Redes.

A remuneração inicial prevista é de R$ 8.168,91 para todos os cargos. O regime de contratação é o celetista (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). Os funcionários da Codevasf ainda têm direito a uma série de benefícios, tais como: auxílio-refeição/alimentação, auxílio-creche/pré-escolar, seguro de vida em grupo, plano de saúde e previdência complementar.

Nas inscrições, os candidatos pagarão uma taxa de R$108,00. Eles poderão fazer a inscrição no site oficial do Cebraspe dedicado ao concurso, no período de 1 a 22 de dezembro de 2020. E a previsão é de que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas no dia 31 de janeiro de 2021.