Com salário de R$ 21 mil, inscrições para concurso da Receita terminam hoje

As inscrições para o concurso da Receita Federal terminam, nesta quarta-feira (25). São 699 vagas, sendo 230 para auditor fiscal e 469 para analista tributário, com salários que chegam a R$ 21 mil.

Pessoas com deficiência (PcD) vão preencher 5% das vagas e 20% são para negros.

O salário inicial para analista tributário é de R$ 11.684,39. Para auditor fiscal, é de R$ 21.029,09.

Para se inscrever, os internado precisam acessar o site https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22 até as 16h (horário de Brasília).

Para participar do concurso é necessário ter diploma de graduação registrado e fornecido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal e R$ 115 para analista tributário. Estão isentas do pagamento pessoas incluídas no CadÚnico e doadores de medula com comprovação.

Quem não pagar a taxa até quinta-feira (26), terá inscrição cancelada.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 19 de março de 2023 em todas as capitais do país.

Pela manhã, das 8h às 12h30 (de Brasília), será a prova objetiva de conhecimento básico; Já pela tarde, das 15h às 19h30 (de Brasília), acontecerão as provas de conhecimentos específicos e discursiva.

Os aprovados na primeira etapa do certame ainda realizarão um curso de formação profissional, que será feito on-line e de forma presencial em São Paulo, Brasília, Manaus, Recife e Curitiba.