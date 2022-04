Com salário de até R$ 6 mil, Defensoria lança concurso no Amazonas; veja edital

Manaus/AM - Na próxima quarta-feira (27), a partir das 10h (horário de Brasília), serão abertas as inscrições para concurso público da Defensoria Pública do Amazonas (DPE/AM), no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pelo certame.

Ao todo, são ofertadas 12 vagas, sendo 6 para os cargos de Analista Jurídico de Defensoria (nível superior) e 6 para Assistente Técnico Administrativo (nível médio). A remuneração inicial varia de R$ 4.051,91 a R$ 6.883,29.

As inscrições poderão ser feitas até às 14h (horário de Brasília) do dia 30 de maio deste ano. As taxas são de R$ 110 para nível superior e R$ 90 para nível médio.

A aplicação da prova objetivas e estudo de caso está prevista para o dia 03 de julho e será realizada nas cidades de Autazes, Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva.