Netflix divulga teaser da nova série documental de Anitta; Assista

Mais um sucesso de Anitta vem aí! O teaser da sua nova série 'Anitta: Made in Honório' na Netflix foi divulgado nesta quinta-feira (19). A produção documental será disponibilizada na plataforma no dia 16 de dezembro.

Chegou a hora da temperatura subir um pouco mais!!! A série documental Anitta: Made In Honório chega no dia 16 de dezembro e com ela um turbilhão de emoções. @anitta corre aqui! pic.twitter.com/j5ph6uZv27 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) November 19, 2020

Na prévia do teaser é mostrado o lado pessoal e profissional da funkeira. Além de choro, discussões, bastidores de shows, a descoberta do novo irmão, e suas férias em Aspen.

Detalhes do show no Parque da Madureira, no Rio de Janeiro, em 2019 e a apresentação no Rock In Rio também serão mostradas.