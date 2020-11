Mulher-Maravilha quebra tudo no novo trailer da sequência; assista

A Warner Bros. divulgou o novo trailer cheio de ação de Mulher-Maravilha 1984. Nos EUA o longa estreia na HBO Max, e em apenas alguns cinemas selecinados.



Já no Brasil, a sequência chega aos cinemas em 17 de dezembro. A diretora Patty Jenkins falou no Twitter sobre a decisão de lançar o filme no streaming.

"A hora chegou. Em algum momento, você precisa escolher dividir todo o amor e alegria que você tem para dar acima de todas as outras coisas. Amamos nosso filme tanto quanto amamos nossos fãs, então esperamos nosso filme traga um pouco de alegria e escape a todos vocês neste período de festas. Assista nos cinemas, onde é seguro (confira o excelente trabalho dos cinemas para deixá-los assim), e disponível na segurança da sua casa na HBO Max [em regiões que não for seguro]. Boas festas a todos. Espero que vocês gostem do nosso filme tanto quanto gostamos de fazê-lo".