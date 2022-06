MTV Movie & TV Awards: 'Homem-Aranha' lidera indicações; veja como assistir

O MTV Movie & TV Awards retorna neste domingo, 5, com uma apresentação ao vivo depois de ser pré-gravada por vários anos. Nesta edição, o filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa é o principal candidato.

A produção de 2021 foi indicada a sete categorias: Melhor Beijo, Melhor Herói, Melhor Luta, Melhor Vilão, Melhor Filme, Melhor Performance e Melhor Equipe.

Com quase US$ 1,9 bilhão arrecadado nas bilheterias, Sem Volta para Casa foi o maior filme do ano e um favorito dos fãs, embora tenha sido amplamente ignorado pelas principais premiações.

Premiações

O ator Jack Black receberá o prêmio de Gênio da Comédia, enquanto Jennifer Lopez é a homenageada com o Generation Award, que celebra artistas com grandes contribuições no cinema e na televisão.

A série Euphoria, da HBO, tem seis indicações, enquanto The Batman tem quatro. Ao todo, 26 prêmios serão entregues em categorias de gênero neutro durante o show de duas horas.

Este ano, o programa adicionou o prêmio de melhor música. Durante a apresentação, Diplo e Swae Lee interpretarão a música Tupelo Shuffle, que está no filme biográfico Elvis, do diretor Baz Luhrmann.

Como assistir ao MTV Movie & TV Awards

A celebração de filmes e programas de televisão da MTV será apresentada por Vanessa Hudgens, com transmissão ao vivo de Barker Hanger, em Santa Mônica, na Califórnia.

Pelo horário de Brasília, o show começa às 21h e pode ser assistido na MTV (consulte o canal na sua operadora), redes da Paramount ou pelo serviço de streaming Pluto TV.