'House of the Dragon': Spin-off de 'Game of Thrones' ganha data de estreia

Para a alegria dos fãs da aclamada Game of Thrones, a HBO divulgou a data de estreia de House of the Dragon, spin-off da série de sucesso do canal. A nova produção estreia no dia na TV e na plataforma de streaming no dia 21 de agosto.

A série se passa 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e conta a história da Casa Targaryen e seus dragões em Westeros.

O elenco conta com Matt Smith no papel de Daemon Targaryen, Milly Alcock como a versão mais nova e Emma D'Arcy na versão mais velha da princesa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon e Rhys Ifans como Otto Hightower.

Nas redes sociais, a HBO publicou fotos dos personagens da trama. Confira: