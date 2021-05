Vizinhos não sabiam da existência de menina de 6 anos torturada e morta

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, há informações de que a menina era mantida trancada em um quarto há 3 meses e só se alimentava uma vez ao dia. As vezes era obrigada a se alimentar com comida estragada.

“Estranhamente fecharam a janela de um dos cômodos com tijolos há alguns meses. E as outras duas janelas, sempre ficam fechadas. Quando raramente estão abertas, colocam lençóis ou plástico preto. Pareciam estar sempre tentando esconder algo”, contaram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.