Vítima teve pernas amputadas após acidente que matou 6 e deixou 34 feridos em São Paulo

Adriana Aparecida dos Santos, 42, é uma das vítimas de um acidente com um ônibus de turismo que tombou na rodovia Oswaldo Cruz em São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo. Ela teve as pernas amputadas e segue internada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no Hospital Regional de Taubaté.

A família de Adriana informou que houve falta de auxílio às vítimas do acidente, e após cobrar por apoio um funcionário da empresa de turismo ligou nesta segunda-feira (15), para a filha de Adriana e informou que foram fechadas diárias em hotéis da cidade para todos os familiares das vítimas que estão internadas em Taubaté.

O motorista, Edson Santana Sabino, 41, responsável de alugar o veículo, perdeu a filha de 8 anos no acidente. Ele relatou que foi surpreendido por um carro de passeio na contramão e tentou desviar dele. “Tentei salvar uma família vindo de frente comigo e acabei com a minha família e com meus amigos”, disse Edson em entrevista ao G1.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, seis pessoas morreram no acidente e outras 34 ficaram feridas e foram socorridas. O veículo transportava 66 pessoas quando tombou no trecho da serra.