Enem terá medidas de segurança contra covid-19

Medidas de segurança para conter o avanço da Covid-19 serão tomadas durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, que será realizado nos dias 21 e 28 de novembro.

O uso de máscara facial será obrigatório nos locais de aplicação, os participantes que estiverem com covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação, além do distanciamento social. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato.

No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.