Vigilantes brigam em disputa por ronda e um é ferido por golpes de facão

De acordo com o G1, um vídeo captou o momento da briga dos dois vigilantes por volta das 5h. Eles param para conversar com uma terceira pessoa e, em seguida, um dos vigilantes tomou um facão do outro e começou a feri-lo.

Durante uma briga para saber de quem era a vez de uma ronda de segurança, um vigilante, de 31 anos, foi ferido a golpes de facão por um colega de profissão. O caso ocorreu nessa quarta-feira (7), em uma rua do bairro da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.