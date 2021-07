CPI: Ricardo Barros pede para depor antes do recesso parlamentar

O deputado federal Ricardo Barros em discurso à tribuna hoje (8) pediu para depor na CPI da Covid antes do recesso parlamentar. O líder do governo foi citado pelo deputado Luis Miranda nas suspeitas de irregularidades na compra de vacinas.

“Há um grande debate na CPI da Pandemia sobre a conduta do governo. Eu quero dizer que o combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro (...) Portanto, o governo Bolsonaro tomou todas as providências para ser mais transparente, e os processos são automaticamente disponibilizados aos órgãos de controle", justificou ao defender o atual governo.

"Hoje encaminhei ao STF um pedido, já que minha oitiva foi cancelada. Não fui informado da transferência para o dia 20, até porque terá recesso, e a CPI não pode funcionar no recesso. Eu já fui citado inúmeras vezes na CPI. Sempre perguntam as relações das pessoas comigo que dizem não ter relação. Aproveito a oportunidade do esforço do governo Bolsonaro ao combate da corrupção e para pedir para ir à CPI para dar os esclarecimentos e seguir trabalhando por um país melhor”, disse.