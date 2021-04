Vigilante rouba combustível e avião quase cai com pane seca

Um avião bimotor que saiu do aeroporto de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, com destino a Salvador, teve uma pane seca após 40 minutos de voo. O piloto ainda conseguiu pousar no aeroporto de Salvador, onde após investigação foi constatado um roubo de 200 litros de combustível da aeronave.

De acordo com o G1, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou que o vigilante do terminal aéreo da cidade, confessou que cometeu o furto junto com um comparsa. Os dois foram ouvidos pela polícia e liberados já que o flagrante já tinha passado. O ajudante negou tudo. Os homens foram indiciados por furto qualificado.

A SSP-BA também informou que outros pilotos fizeram contato, e que o furto pode ter ocorrido em outras aeronaves que pernoitaram no local.