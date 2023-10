Vídeo mostra suspeito de roubo sendo atropelado 7 vezes

Suspeito de cometer furto é atropelado 7 vezes em Cuiabá, no Mato Grosso pic.twitter.com/kRR2WqyXAJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 9, 2023

Um motorista atropelou um homem suspeito de furtar um celular na madrugada de sábado (7), em Cuiabá, no Mato Grosso. O momento do atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança e mostra que o carro passou por cima do homem ao menos 7 vezes.

O crime aconteceu em frente a um estabelecimento por volta de 5h e nas imagens é é possível ver o suspeito, de 37 anos, andando na calçada quando é atropelado pelo carro. O motorista dá ré e passa por cima do homem mais quatro vezes. Em seguida, ele teria passado outras 3 vezes em cima da vítima.

Após 50 minutos do atropelamento, o motorista voltou no local para pegar o tênis do suposto ladrão e arremessa um par para dentro da loja e o outro para uma casa e vai embora.

Duas horas depois, o Samu chegou ao local para socorrer o homem. Ele está internado em uma unidade hospitalar em estado grave.

O motorista está foragido e o caso será investigado em Polícia Civil.