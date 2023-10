Escapou: Amigo de médicos assassinados deixou quiosque 20 minutos antes do ataque

Imagens inéditas mostram que amigo dos médicos ass4ssin4dos deixou o local antes do crime pic.twitter.com/WJHzMErSHk — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 9, 2023

Um homem, que estava com o grupo de médicos que foi atacado a tiros em um quiosque no Rio de Janeiro, escapou de ser executado com os amigos porque deixou o lugar 20 minutos antes da chegada dos criminosos.

Imagens de câmeras de segurança filmaram o momento em que ele chega ao local, às 23h34 e janta com os médicos Marcos de Andrade Corsato, 62, Diego Ralf Bomfim, 35, Perseu Ribeiro Almeida, 33, e Daniel Sonnewend Proença, 32.

Às 0h39, do dia 5 de outubro, ele paga a conta, se despede e deixa o quiosque. Exatamente 20 minutos depois, os assassinos param em um carro na frente do estabelecimento e atiram contra os médicos.

Apenas Daniel sobreviveu ao ataque, ele foi baleado ao menos 14 vezes e precisou passar por cirurgia nas pernas.

Segundo a polícia, os médicos foram assassinados por engano, porque Perseu foi confundido pelos criminosos com um miliciano que matou um traficante.

Dois suspeitos do crime foram encontrados mortos no dia seguinte com outros dois homens. Eles foram mortos pelo Comando Vermelho por terem executado as pessoas erradas.