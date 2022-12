Vídeo mostra suspeita se aproximando de jovem que teve rosto cortado em ônibus

Uma mulher chegou a ser apontada como autora do atentado, ela estava com uma faca, uma tesoura e um alicate na bolsa. Porém, como a faca não continha sangue, o objeto foi apenas apreendido e a mulher liberada.

No momento do ataque, todos dormiam no ônibus, inclusive Stefani, que acordou com o rosto banhando de sangue por conta do golpe que levou 18 pontos, da bochecha à boca.

Uma perícia técnica está sendo feita no material a fim de identificar a mulher. O crime ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro durante o percurso rotineiro da universitária.

