PEC da Transição pode ser votada amanhã pelo Senado

A PEC da Transição (PEC 32/2022) pode ser votada na sessão desta quarta-feira (07), às 16h (horário de Brasília), no Plenário do Senado Federal.

De acordo com a Agência Senado, a proposta de emenda à Constituição deve contemplar programas sociais que não estão incluídos no Orçamento, garantindo ainda a continuidade do pagamento de R$ 600 no Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo.

A PEC prevê que cerca de R$ 198 bilhões ficarão fora do teto de gastos pelo prazo de quatro anos para serem usados em programas sociais e no aumento real no valor do salário mínimo.