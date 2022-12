Homem morre ao tentar salvar cachorro durante enchente no litoral de SP

Segundo a PM, o caso foi registrado no 2º DP de São Vicente. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou que, até o momento, não encontrou o registro da ocorrência em seu sistema. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

A prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), informou que a vítima foi levada pelo Samu ao Hospital Municipal, também conhecido como Crei. O órgão não deu mais detalhes do socorro ou da causa da morte, alegando sigilo previsto no Código de Ética Médica.

