Vídeo mostra pouso forçado de avião em rio; veja

Avião faz pouso forçado em rio em Roraima pic.twitter.com/X1NLLP2e92 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) March 27, 2023

Um vídeo mostra o momento em que um avião bimotor faz um pouso forçado no meio do rio Cauamé, na região do bairro Paraviana, na zona leste de Boa Vista. Cinco pessoas contando com o piloto estavam no avião quando o acidente aconteceu no final de semana.

Nas imagens é possível ver o momento em que o avião começa a descer. Uma pessoa fala que não tem mais como voltar, então eles decidem pousar forçadamente no rio. "Gente, todo mundo de cinto", diz outra pessoa.

Quando o avião bate na água, uma mulher grita e o piloto responde: "Tá de boa. Sem desespero, não tem desespero".

A aeronave havia saído do Aeroporto Internacional de Boa Vista e minutos depois, o piloto acionou a torre de controle sobre uma pane em um dos motores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a pane afetou o motor esquerdo da aeronave, causando o pouso forçado. Não houve feridos no acidente.