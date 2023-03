Sarah e Gabriel discutem após sister se irritar com Marvvila

GABRIEL: "A única coisa que eu falei foi: 'você está pegando uma pilha que não precisa'. Porque a Marvvila só não viu que você estava [lavando] e assumiu a louça. E você começou a ficar brava com ela sem necessidade, eu achei que vocês só podiam conversar. Só que você começou a puxar uma briga com ela que eu achei desnecessária, e eu tenho todo direito de achar, assim como você tem todo direito de estar pilhada. Para amenizar o clima, eu comecei a fazer piada. Porque eu não queria que gerasse discussão".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Aline teve uma conversa acalorada com Gabriel Santana após discutir com Marvvila no BBB 23 (Globo). A psicóloga não gostou que o brother tentou descontrair durante a confusão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.