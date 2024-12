Vídeo: mãe e filha morrem atropeladas por carro que perseguia ladrão

Mãe e filha morrem após serem atropeladas por carro que perseguia ladrão pic.twitter.com/18LursLzFk — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 31, 2024

Uma mulher de 38 anos e sua filha de 13 morreram atropeladas por um carro em Praia Grande, no litoral paulista. Elas estavam de bicicleta na rua Maria Rosa Correia, no bairro Antártica, quando o veículo que perseguia um suspeito de furto as atingiu. O caso ocorreu na tarde do último domingo (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros, além das vítimas fatais, um guarda-civil também foi atropelado, sofrendo lesões no pé. O motorista, de 30 anos, informou à Guarda Civil Municipal que estava tentando atropelar o criminoso que havia furtado seu amigo. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do carro e atingiu as três vítimas. O teste de bafômetro foi negativo.

A mulher morreu no local com lesões graves no tórax e crânio. Sua filha foi socorrida pelo Samu, mas faleceu enquanto era levada ao hospital. O motorista sofreu ferimentos leves. Ele e o autor do furto, de 20 anos, foram detidos.

A Secretaria de Segurança Pública do estado confirmou a prisão dos dois homens por roubo e homicídio. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande.