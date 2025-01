Vídeo falso criado por IA simula ministro Haddad anunciando impostos que não existem

Circula nas redes sociais mais uma deep fake, simulação da figura de pessoas a partir de programas de computação gráfica, atribuída ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O vídeo manipulado por meio de inteligência artificial contém informações fraudulentas e atribui ao ministro declarações inexistentes sobre a criação de um imposto incidente sobre animais de estimação, pré-natal e sobre prêmios de apostas esportivas (bets).

A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de cortes bruscos, alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa. A peça desinformativa coloca em risco a integridade do debate público e configura um obstáculo ao livre acesso à informação fidedigna.

O vídeo cita uma tributação às mulheres que engravidam por conta do acompanhamento pré-natal que não procede. O acompanhamento especializado durante a gravidez é assegurado pela Lei 9.263/1996, que determina que as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) têm obrigação de garantir, em toda a sua rede de serviços, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, a assistência à concepção e contracepção, o atendimento pré-natal e a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato.