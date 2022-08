Vídeo: Criança causa incêndio em Área de Preservação e moradores se desesperam

Um incêndio que destruiu cerca de 400 mil m² de uma Área de Preservação Permanente (APP) de Cacoal (RO), na última sexta-feira (26), foi causado por uma criança. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o fogo é iniciado.

Criança causou incêndio em área de preservação destruindo cerca de 400 mil m² pic.twitter.com/Xz3HRn1DVY — Babilônia (@hamudaniel19) August 27, 2022

No vídeo é possível ver o momento em que o menino inicia o fogo na mata, no bairro Santa Clara. As chamas logo se alastraram na vegetação e chegaram próximo das casas deixando os moradores da região em desespero. Populares também flagraram uma família de capivaras tentando fugir do incêndio.

Nas imagens, moradores aparecem jogando água no fogo alto que está bem perto do muro da residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. De acordo com os socorristas, este foi o pior incêndio já registrado na cidade.

O fogo foi contido com a ajuda de dois caminhões dos bombeiros, um de combate a incêndio ambientais e outro de combate a incêndio urbanos, além disso, houve apoio de carros pipas da Prefeitura do município.

Os responsáveis pela criança ainda não foram localizados e segundo a Sema, o prejuízo pode chegar a mais de R$ 300 mil.