Vídeo choca ao mostrar brasileiros catando comida em caminhão de lixo para sobreviver

Um funcionário do estabelecimento confidencia que a situação é corriqueira e que há ocasiões em que crianças chegam a saltar para dentro do caminho na busca por algo que possam “aproveitar”.

No momento do flagrante, os trabalhadores da prefeitura recolhiam o lixo de um supermercado quando a multidão chegou e correu para tentar encontrar algo para se alimentar.

Famílias catam comida do lixo para sobreviver no Ceará pic.twitter.com/uh8fXBb1j6

Uma cena de cortar o coração ganhou as redes sociais e tem gerado revolta entre os brasileiros. A imagem mostra um grupo de pessoas, entre elas mulheres idosa, catando restos de comida dentro de um caminhão de lixo no bairro Cocó, uma das áreas mais nobres de Fortaleza, no Ceará.

