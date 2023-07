Vídeo: Carro explode enquanto abastece em posto de combustíveis; três mulheres ficam feridas

Carro explode enquanto é abastecido em posto de combustíveis no Rio Grande do Norte pic.twitter.com/WLseImeOBB — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 13, 2023

Uma explosão em um posto de gasolina em Parnamirim, na Grande Natal, deixou três mulheres feridas, na quarta-feira (12). O acidente foi gravado por câmeras de vigilância do local.

No vídeo é possível ver o momento da explosão e o fogo se alastrando pelo veículo. As vítimas estavam no carro e tiveram dificuldade para sair do veículo. As chamas também atingiram o teto do posto que ficou destruído.

Elas foram socorridas ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, com queimaduras no tórax e no rosto.

De acordo com a direção do hospital, duas das vítimas sofreram lesões de segundo grau e estão conscientes e orientadas no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). A terceira vítima sofreu queimaduras de terceiro grau, foi submetida a cirurgia e está na UTI. O quadro dela é considerado grave.

As mulheres seguiam viagem para o município de Rafael Godeiro, para o velório de uma parente.

A causa da explosão ainda não foi divulgada.