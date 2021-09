Vídeo: Bolsonaro discursa durante manifestação em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou durante a manifestação na Avenida Paulista, nesta terça-feira (07), feriado da Independência do Brasil.

De acordo com a Agência Brasil, após participar do ato em Brasília, Bolsonaro embarcou para São Paulo. Ele discursou em cima de um carro de som. “Não vamos mais admitir [que] pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agiu dessa maneira como continua a não agir”, disse.

Bolsonaro - "Não queremos ruptura, mas não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade." pic.twitter.com/l0giLEy9QO — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) September 7, 2021

Bolsonaro voltou a falar sobre as urnas eletrônicas e disparou contra Luís Roberto Barroso, presidente do TSE. “Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral”, disse. “A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Não é uma pessoa do TSE que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável”, disse Bolsonaro.

O presidente cumprimentou os manifestantes: “Neste momento, quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá.”