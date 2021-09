Hashtags contra Bolsonaro dominam redes sociais em dia de manifestações

Em dia de manifestações durante o feriado da Independência do Brasil, nesta terça-feira (07), as hashtags contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficaram entre os assuntos mais comentado no Twitter.

De acordo com o Uol, a hastag #ForaBolsonaro reuniu 149 mil tuítes, cerca de 24 mil mensagens foram comentadas com #ImpeachmentBolsonaroUrgente e 12 mil publicações com #flopou, termo usado para se referir a eventos que não chamaram a atenção esperada.