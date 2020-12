Vídeo: Após Criciúma, criminosos atacam bancos e fazem reféns em Cametá

Uma ação criminosa parecida com a que aconteceu ontem na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, foi registrada em outra cidade, agora em Cametá, no interior do Pará, na madrugada desta quarta-feira (02).

Criminosos usaram aproximadamente 15 pessoas como reféns, assaltaram agências bancárias e atacaram um quartel da Polícia Militar gerando uma onda de violência. Segundo o Sistema Globo, os suspeitos fugiram por volta de 01h30 (horário de Brasília).

Confira as imagens feitas por moradores de Cametá:

Parece que está rolando outro assalto com armas de grosso calibre, desta vez em Cametá, no interior do Pará. pic.twitter.com/ToaRiRganA — De Lucca (@delucca) December 2, 2020