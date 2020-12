Governador do Pará se pronuncia após ação de criminosos em Cametá

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) usou uma rede social para se manifestar sobre o ataque de criminosos em Cametá, município do estado.

"Já estou em contato com a cúpula da segurança pública do Estado acompanhando as providências que estão sendo tomadas neste episódio, no município de Cametá. Não mediremos esforços para que o quanto antes seja retomada a tranquilidade e os criminosos sejam presos. Minha total solidariedade ao povo cametaense", escreveu.

(Foto: Reprodução/Twitter)

Na mesma rede social, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (Segup) informou que "desde o momento que foi confirmado sobre o assalto a uma agência bancária no município de Cametá, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Batalhão de Ações de Cães (Bac), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) se deslocaram para dar apoio no município".

Além disso, disse também que até o momento não foram registrados feridos durante a ação.

(Foto: Reprodução/Twitter)