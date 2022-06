Veja quem assumiu tráfico no lugar do ex que era chefe de facção criminosa

Investigações apontam que após a transferência de “Vicente Peru” para o Sistema Penitenciário Federal, em 2017, Jéssica passou a exercer funções do chefe no grupo, com "amplo conhecimento" dos negócios ilícitos do agora ex-companheiro.

De acordo com a Polícia Civil, ela era companheira de Vicente Antônio de Freitas Filho, conhecido como “Vicente Peru”, de 36 anos, um dos chefes de uma organização criminosa no Ceará, preso em 2016, em Goiás, e que atualmente está em unidade prisional federal.

