Incêndio em Centro de Dependentes Químicos mata 11 pessoas

Quinze internos dormiam no Centro no momento da tragédia e 10 deles morreram no local, enquanto outro não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Conforme os bombeiros, as chamas começaram ainda no fim da noite dessa quinta-feira (23) e se alastrou pela unidade.

Onze pessoas morreram na madrugada de hoje (24), durante um incêndio de grandes proporções que atingiu um Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul.

