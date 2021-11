Vasco anuncia saída do técnico Fernando Diniz

Um dia perder de 3 a 0 para o Goiás e ver acabarem as chances de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou nesta quinta-feira (11) as primeiras mudanças em seu departamento de futebol, com destaque para a saída do técnico Fernando Diniz e do diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro.

Desta forma, o Cruzmaltino disputará os três últimos jogos da Série B do Brasileiro com sua comissão permanente, que é “liderada pelo assistente técnico Fábio Cortez”.

“O clube vai ao mercado para recompor sua equipe técnica do departamento de futebol”, afirma o Vasco em comunicado.