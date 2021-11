Diretor de presídio é afastado após foto com detentos nus em pátio ser denunciada

Após fotos que mostram detentos nus no pátio da penitenciária de Formiga, Minas Gerais, serem denunciadas e publicadas nas redes sociais, o Diretor-geral do presídio, Ronaldo Antônio Gomides, foi afastado do cargo.

De acordo com o G1, a Sejus informou que no dia 22 de outubro ocorreu uma operação de retirada dos detentos e dos pertences das celas após "movimento de subversão da ordem" (quando alguém se opõe a normas) e que a atuação do Grupamento de Intervenção Rápida (GIR) da Polícia Penal foi depois da queima de pedaços de colchões.

A atitude acabou sendo denunciada de forma anônima por meio da ouvidoria. Nas imagens que circulam nas redes sociais, mostram vários detentos nus sentados em fileiras no pátio da prisão.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) repudiou a atitude e informou que o caso será apurado.