Variante descoberta em Manaus já é 80% dos casos de covid no Rio de Janeiro

A variante P1, identificada em Manaus, já representa 80% dos casos de covid-19 no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz.

“A gente está tendo a internação de pessoas mais jovens com Covid-19, diferente do que a gente tinha em 2020. Tem uma nova variante circulando, que é a variante P.1, de Manaus, circulando na cidade do Rio de Janeiro em 80% dos casos. Nosso pedido é que as pessoas usem máscara, álcool em gel e evitem circulação desnecessária”, disse o secretário durante divulgação do boletim epidemiológico.

No Mato Grosso do Sul, a cepa também é predominante com mais de 80% dos casos. Segundo a OMS, a P1 já está em 52 países.