Variante delta é responsável por 90% dos casos atuais no país

A variante delta é responsável, atualmente, por 90% dos casos de covid-19 no Brasil. Ela predomina no estado de São Paulo, por exemplo, desde agosto do ano passado. Em São Paulo, a variante delta chegou a ser identificada em quase 100% das amostras sequenciadas pelo Instituto Butantan.

Segundo o Instituto, uma das teses apontadas para que a delta, com alta taxa de transmissibilidade e de mortes, não tenha causado tantos danos aos brasileiros é justamente a vacinação com a Coronavac. Além disso, existe a hipótese de que a variante gama tenha infectado um grande número de pessoas no Brasil e pode ter gerado imunidade na população contra a Delta.

A pesquisa foi realizada pelo Butantan em parceria com diversos órgãos e instituições, incluindo universidades. O estudo identificou, pela primeira vez, como foi a entrada e a disseminação da variante delta pelo Brasil. As análises mostram que algumas das 10 introduções da delta no país, até setembro deste ano, estão relacionadas com amostras da variante delta que circula na Austrália e nos Estados Unidos, enquanto outras equivalem às amostras do Reino Unido.

Sobre a transmissão comunitária – quando a pessoa é contaminada pelo vírus e não sabe mais quem transmitiu – que já existia em junho, foram identificadas pelo menos quatro cadeias de transmissão independentes: nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Paraná.