Universitária de 18 anos morre após contrair superbactéria por acne no rosto

Ainda conforme a nota, a jovem deu entrada no hospital no domingo (11) e foi direcionada para uma UTI. Entretanto, não houve bons resultados na tentativa de reverter o quadro de saúde da jovem.

"A minha filha foi atingida por uma bactéria extremamente agressiva e de difícil reversão (Staphylococcus aureus MRSA). O ponto de entrada da bactéria foi uma acne que ela tinha no rosto. Essa bactéria gerou uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos", diz a nota divulgada por Daniela no Instagram da filha.

A universitária de 18 anos Dâmilly Beatriz da Graça morreu após contrair uma superbactéria por meio de uma acne no rosto, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

