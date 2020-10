Universidade diz não ter curso que Kássio Nunes alega em currículo

Indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Kássio Nunes, vem sendo acusado pela Universidade de La Coruña de ter se equivocado ao dizer que teria feito um curso pós-graduação na unidade de ensino espanhola. As informações são do Estado de São Paulo.

Ainda conforme publicação do jornal, nesta terça-feira (6), o curso informado teria sido o 'Postgrado em Contratación Pública’, e consta em seu currículo disponível no site do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), entretanto, a La Coruña afirmou que não oferece o curso.

A instituição informou que o único curso no qual o ministro participou, foi como ouvinte do I Curso Euro-Brasileiro de Compras Públicas, que durou quatro dias, entre 1 e 5 de setembro de 2014.