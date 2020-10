Justiça arquiva ação contra Padre Robson por lavagem de dinheiro

A Justiça determinou nesta terça-feira (6), por trancar a ação penal que investiga padre Robson pela suspeita de desvio de R$ 120 milhões que foram doados por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), responsável pelo Santuário Basílica de Trindade.

De acordo com o grupo Globo, a decisão foi tomada durante sessão remota da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia. O voto do desembargador Nicomedes Domingos Borges, relator do caso, foi acompanhado em unanimidade pelos outros quatro magistrados. Padre Robson estava sendo investigado por organização criminosa, lavagem de capitais e apropriação indébita.