TSE retoma hoje julgamento sobre cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

De acordo com o G1, o relator ministro e corregedor do TSE, Luís Felipe Salomão, reconheceu que houve o uso indevido do WhatsApp para atacar adversários, mas argumentou que não há provas de que os disparos em massa foram decisivos para desequilibrar o pleito. O voto do relator foi seguido pelos ministros Mauro Campbell e Sérgio Banhos.

O julgamento que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão será retomado nesta quinta-feira (28). As ações protocoladas no Tribunal Superior Eleitora (TSE) acusam a chapa por abuso de poder político e econômico em razão de disparos em massa de mensagens nas eleições 2018.

