Três ministros do TSE votam contra cassação da chapa Bolsonaro-Mourão

Três dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votaram contra a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, nesta terça-feira (26). Após as manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado na quinta-feira (28), às 9h.

De acordo com a Agência Brasil, as duas ações protocoladas pedem a cassação pelo suposto cometimento de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. De acordo com os partidos, teria ocorrido o impulsionamento ilegal de mensagens pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018.

O relator ministro Luís Felipe Salomão afirmou que houve uso da ferramenta para “minar indevidamente candidaturas adversárias”, mas que faltam provas sobre o alcance dos disparos e a repercussão perante os eleitores.

“Não há elementos que permitam afirmar, com segurança, a gravidade dos fatos, requisito imprescindível para a caracterização do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação social”, disse o relator. O entendimento foi seguido pelos ministros Mauro Campbell e Sérgio Banhos.