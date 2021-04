Transtornada, Lívvia Bicalho procurou polícia 2 horas antes de ser morta

A influencer Lívia Bicalho, 37, procurou ajuda da Polícia Militar duas horas antes de ser assassinada pelo namorado, Rafael Ribeiro. O crime ocorreu na última quarta-feira (21), em Minas Gerais.

Segundo o G1, naquele dia, Lívvia ligou transtornada para o 190 para denunciar o namorado, mas não conseguia falar por estar chorando muito. Ela, então, foi orientada a procurar o quartel da polícia. Os policiais ligaram para a filha da cantora, Júlia Bicalho, de 19 anos, que relatou que a mãe estava sendo perseguida por Rafael.

Lívvia conseguiu falar para os agentes que estava com medo do namorado, pois ele tinha dado 45 horas para que ela retirasse suas coisas do apartamento, mas ela só havia conseguido um caminhão para cinco dias depois. Os policiais se ofereceram para acompanhá-la até o apartamento, mas a influencer disse que não precisava, pois ia para casa de uma amiga.

Após a denúncia, a polícia foi até o apartamento para saber a versão dele. “Para surpresa desta guarnição policial, a sra. Lívvia também se encontrava no apartamento, onde alegou que não teria feito contato com a Polícia Militar”, diz o boletim de ocorrência.

Lívvia e Rafael desceram para falar com a polícia e ela foi questionada do motivo de ter retornado a casa dele. Ela teria afirmando que mesmo estando na casa da amiga precisava de algumas roupas. Depois disso, os dois subiram e os policiais foram embora.

Menos de duas horas depois, a PM foi acionada com a denúncia de que vizinhos haviam ouvido tiros. Ao chegarem no local, Lívvia e Rafael já estavam mortos, ambos com um tiro na cabeça.

Rafael estava sentado na parede com a arma na mão. A Polícia Civil acredita que houve um femicídio seguido de suicídio.

Ameaças

Um ex-namorado de Lívvia, Alan Marmute de 38 anos, contou à publicação que a cantora já havia relatado estar sendo ameaçada por Rafael. Ele alega que o casal não estava mais junto e que Lívvia não seguia Rafael nas redes sociais.

“Ela estava sofrendo ameaças do ex-companheiro dela e eu a orientei que procurasse a delegacia para tentar medida protetiva”, contou ele. Os dois terminaram em 2019, mas continuavam amigos.