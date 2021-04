Fiocruz recebe hoje insumos para produzir 9 milhões de doses de vacina

De acordo com a Fiocruz, as doses serão entregues até 2 de junho.

A Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) recebe neste sábado (24) mais um lote do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para produzir cerca de 9 milhões de doses de vacina contra Covid-19. O ingrediente está sendo transportado da China para o Brasil e deve chegar no Rio de Janeiro às 20h (horário de Brasília).

