Trabalhadores nascidos em junho podem sacar auxílio emergencial

Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em junho podem sacar, a partir desta sexta-feira (10), a parcela do auxílio emergencial que já foi depositada nas contas poupança no dia 25 de agosto.

De acordo com a Agência Brasil, o saque pode ser feito no caixa eletrônico das agências da Caixa ou nas lotéricas. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além do site auxilio.caixa.gov.br.