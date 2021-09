DJ Jeffinho da China é morto durante operação policial

Segundo o G1, a polícia recebei uma denúncia anônima informando que traficantes estariam em uma casa. Ao chegar ao local, os policiais foram atacados a tiros e ao revidar, seis suspeitos foram baleados, um deles era Jeffinho, que foi baleado no braço e no rosto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na ação, o traficante Leilson Fernandes, o Pivete, um dos bandidos mais procurados de São Gonçalo também foi morto.

