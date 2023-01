Trabalhadores já podem retirar saque aniversário do FGTS de 2023

Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos, começam a ter acesso as cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas, nascidos em janeiro, podem fazer o saque partir de hoje.

Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano no mês de aniversário e em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque aniversário.

O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo volta para a conta do FGTS em nome do trabalhador. A adesão a esse tipo de modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo oficial do FGTS. O processo também pode ser feito no site da Caixa Federal ou nas agências do banco.