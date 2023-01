Dino assume Ministério da Justiça e promete resolver 'Caso Marielle'

"Disse à ministra Anielle e à sua mãe [Marinete] que é uma questão de honra do estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis, e a polícia federal assim atuará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e que saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Eu sei o que é perder um filho", disse o ministro.

